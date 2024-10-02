Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı
Atv ekranlarında yeni sezonda daha sadece 2 bölümü yayınlanan ve başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Kör Nokta dizisi için final kararı alındı.
Yeni sezonla birlikte pek çok yeni dizi de ekranda yerini almaya başladı. Yeni sezon dizilerinden ilk final haberi de geldi.
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Bir Gece Masalı'nın ardından, Karadut ve Kör Nokta yayın hayatına başlamış, Osman Sınav imzalı dizi merak edilmişti. Ancak dizi reytinglere yenildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’nin başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Kör Nokta dizisi için final kararı alındı. Osman Sınav imzalı Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor.
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Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikâyesini konu alıyor.
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