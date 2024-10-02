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Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı

Atv ekranlarında yeni sezonda daha sadece 2 bölümü yayınlanan ve başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Kör Nokta dizisi için final kararı alındı.

Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı - Resim: 1

Yeni sezonla birlikte pek çok yeni dizi de ekranda yerini almaya başladı. Yeni sezon dizilerinden ilk final haberi de geldi.

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Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı - Resim: 2

Bir Gece Masalı'nın ardından, Karadut ve Kör Nokta yayın hayatına başlamış, Osman Sınav imzalı dizi merak edilmişti. Ancak dizi reytinglere yenildi.

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Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’nin başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Kör Nokta dizisi için final kararı alındı. Osman Sınav imzalı Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor.

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Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı - Resim: 4

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikâyesini konu alıyor.

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