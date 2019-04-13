Diziden sonra gerçek hayatta da baba oldu!

ÇİFTİN OĞLU OLDU



Ünlüler dünyasından arka arkaya hamilelik ve bebek haberleri geliyor. Bir müjde de Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çiftinden geldi. 9 aylık hamile olan Nilüfer Gürbüz bugün özel bir hastanede doğum yaptı. Çiftin bir oğlu oldu.