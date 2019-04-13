Diziden sonra gerçek hayatta da baba oldu!
Geçtiğimiz yıl sade bir törenle Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine giren oyuncu Buğra Gülsoy baba oldu.
ÇİFTİN OĞLU OLDU
Ünlüler dünyasından arka arkaya hamilelik ve bebek haberleri geliyor. Bir müjde de Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çiftinden geldi. 9 aylık hamile olan Nilüfer Gürbüz bugün özel bir hastanede doğum yaptı. Çiftin bir oğlu oldu.
HASTANEYE BÖYLE GİRMİŞLERDİ
Buğra Gülsoy ve hamile eşi Nilüfer Gürbüz, doğum için geldikleri Amerikan Hastanesi önünde görüntülendi.