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  3. 13 Nisan 2019 15:50

Diziden sonra gerçek hayatta da baba oldu!

Geçtiğimiz yıl sade bir törenle Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine giren oyuncu Buğra Gülsoy baba oldu.

Diziden sonra gerçek hayatta da baba oldu!

Kızım dizisinde Demir karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy baba oldu.

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Diziden sonra gerçek hayatta da baba oldu!

ÇİFTİN OĞLU OLDU

Ünlüler dünyasından arka arkaya hamilelik ve bebek haberleri geliyor. Bir müjde de Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çiftinden geldi. 9 aylık hamile olan Nilüfer Gürbüz bugün özel bir hastanede doğum yaptı. Çiftin bir oğlu oldu.

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Diziden sonra gerçek hayatta da baba oldu!

HASTANEYE BÖYLE GİRMİŞLERDİ

Buğra Gülsoy ve hamile eşi Nilüfer Gürbüz, doğum için geldikleri Amerikan Hastanesi önünde görüntülendi.

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Diziden sonra gerçek hayatta da baba oldu!

Yürüyerek hastaneye giriş yapan Nilüfer Gürbüz soruları yanıtlamadı.

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