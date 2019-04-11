Doğum gününde mini elbisesinin azizliğine uğradı
Ünlü oyuncu Elle Fanning, dün doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Hollywood’un yükselen yıldızlarından Elle Fanning, dün Hollywood’daki Craig’s adlı bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
Parti için sezonun trendi retro, çiçek desenli, sırt dekolteli mini bir elbise giyen Fanning, çantada Chanel, ayakkabıda ise Miu Miu pembe sandalet tercih etti.
Beyaz perdede ilk kez Benim Adım Sam filmiyle karşımıza çıkan Elle Fanning, parti çıkışı, kapıda bekleyen magazin basını ile karşılaştı ama bu onun için pek iyi olmadı.