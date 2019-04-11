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  3. 11 Nisan 2019 11:48

Doğum gününde mini elbisesinin azizliğine uğradı

Ünlü oyuncu Elle Fanning, dün doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Doğum gününde mini elbisesinin azizliğine uğradı

Hollywood’un yükselen yıldızlarından Elle Fanning, dün Hollywood’daki Craig’s adlı bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

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Doğum gününde mini elbisesinin azizliğine uğradı

Parti için sezonun trendi retro, çiçek desenli, sırt dekolteli mini bir elbise giyen Fanning, çantada Chanel, ayakkabıda ise Miu Miu pembe sandalet tercih etti.

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Doğum gününde mini elbisesinin azizliğine uğradı

Beyaz perdede ilk kez Benim Adım Sam filmiyle karşımıza çıkan Elle Fanning, parti çıkışı, kapıda bekleyen magazin basını ile karşılaştı ama bu onun için pek iyi olmadı.

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Doğum gününde mini elbisesinin azizliğine uğradı

Zira sert esen rüzgar genç oyuncuya zor anlar yaşattı.

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