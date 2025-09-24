Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., İrem Helvacıoğlu'nun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladğı hamilelik pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu şimdi de doğuma günler kala bebeği için yaptığı baby shower partisi ile gündemde.
'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren Helvacıoğlu, bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevindirmişti.
Bir kız bebek bekleyen 35 yaşındaki ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı karnı burnunda pozları geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya damgasını vurmuştu.
İrem Helvacıoğlu, paylaşımına "Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım" notunu düşmüştü.
