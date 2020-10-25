''Doğuştan sosyal mesafeli'' Merve Boluğur cezayı yedi!

Ülkemizde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde birçok kez sokakta maskesiz görüntülenen oyuncu Merve Boluğur ceza yedi.