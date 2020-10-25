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  3. 25 Ekim 2020 14:08

''Doğuştan sosyal mesafeli'' Merve Boluğur cezayı yedi!

Yapılan uyarılara rağmen sokakta maske takmayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'a iki kez ceza kesildiği ortaya çıktı. Boluğur'un ''Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum.'' sözleri tepki çekmişti.

''Doğuştan sosyal mesafeli'' Merve Boluğur cezayı yedi!

Ülkemizde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde birçok kez sokakta maskesiz görüntülenen oyuncu Merve Boluğur ceza yedi.

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''Doğuştan sosyal mesafeli'' Merve Boluğur cezayı yedi!

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "maske takmama cezası verilsin" çağrısında bulunmuştu.

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''Doğuştan sosyal mesafeli'' Merve Boluğur cezayı yedi!

Ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi.

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''Doğuştan sosyal mesafeli'' Merve Boluğur cezayı yedi!

Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca şöyle demişti: "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum."

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