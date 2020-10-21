Doğuş'un Azeri eşi çocuklarını bırakıp cepheye gitti
Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.
Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.
Azerbaycan'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi, Ermenistan işgali altındaki ülkesinin durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.
İşte şarkıcı Doğuş'un ikizlerinin annesi Azeri Xosqedem Hidayetqizi'nin savaşın yaşandığı topraklardan paylaşımı...