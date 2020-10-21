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  3. 21 Ekim 2020 09:43

Doğuş'un Azeri eşi çocuklarını bırakıp cepheye gitti

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.

Doğuş'un Azeri eşi çocuklarını bırakıp cepheye gitti

Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'ye babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.

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Doğuş'un Azeri eşi çocuklarını bırakıp cepheye gitti

Azerbaycan'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Şarkıcı Doğuş'un Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi, Ermenistan işgali altındaki ülkesinin durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.

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Doğuş'un Azeri eşi çocuklarını bırakıp cepheye gitti

İşte şarkıcı Doğuş'un ikizlerinin annesi Azeri Xosqedem Hidayetqizi'nin savaşın yaşandığı topraklardan paylaşımı...

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Doğuş'un Azeri eşi çocuklarını bırakıp cepheye gitti

Şarkıcı Doğuş ise eşi Xosqedem Hidayetqizi'nin kararına saygı duyduğunu belirtip "Eşimin ve Azerbaycan halkının yanındayım. Bana düşen görev olursa da seve seve yaparım" dedi.

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