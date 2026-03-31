Doktor: Başka Hayatta dizinde erken kriz: 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
Dizi dünyasında taşlar yerinden oynuyor! NOW ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran yeni projesi "Doktor: Başka Hayatta" setinden sarsıcı dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi.
İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı, NOW'ın iddialı dizisi "Doktor: Başka Hayatta"da beklenmedik veda!
Dizinin usta senaristi Pınar Bulut, henüz 4. bölümde projeden ayrıldığını ve televizyon yazarlığına tamamen nokta koyduğunu açıkladı.
"Namuslu bir hikaye anlatılamaz" diyerek sektöre sitem eden Bulut'un yerine gelen isimler de belli oldu.
Henüz 4. bölümüyle ekranda olan dizinin senaristi Pınar Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamayla dizi sürelerine ve mevcut çalışma şartlarına tepki gösterdi. Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
