Doktor Başka Hayatta dizisi kadrosundan sessiz sedasız çıkarılan Aina Boz savcılıkta aldı

2013 yılında Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteri ile oyunculuk kariyerine başlayan ve daha sonra Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı gibi birçok başarılı projede rol alan Alina Boz bu sefer de bir yargı süreciyle gündemde.