  4. İddialı dizinin kadrosundan sessiz sedasız çıkarılan güzel oyuncu soluğu savcılıkta aldı!

Doktor Başka Hayatta dizisi kadrosundan sessiz sedasız çıkarılan Aina Boz savcılıkta aldı

Türkiye'nin genç ve güzel oyuncusu Alina Boz, Now TV'nin henüz ekranlara gelmeyen Doktor Başka Hayatta dizisinin kadrosundan habersizce çıkarıldıktan sonra soluğu mahkemede aldı ve tazminat almaya hak kazandı.

Kaynak: birsenaltuntas.com
2013 yılında Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteri ile oyunculuk kariyerine başlayan ve daha sonra Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı gibi birçok başarılı projede rol alan Alina Boz bu sefer de bir yargı süreciyle gündemde.

Hatırlanacağı gibi güzel oyuncu Alina Boz, NOW'ın Doktor Başka Hayatta adlı dizisinin başrolü olarak projeye dahil olmuştu. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre  ancak bir süre sonra Alina Boz'un habersizce kadrodan çıkarıldığı yerine de Sıla Türkoğlu'nun başrole getirildiği öğrenilmişti.

Alina Boz'un yaşadığı mağduriyet herkesi şoke ederken Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu söz konusu olayı mahkemeye taşıdı.

