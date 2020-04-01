Doktora çirkin koronavirüs suçlaması
İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Laura Heath, bir sağlık çalışanı. 25 bini aşkın corona virüsü vakası bulunan Birleşik Krallık'ta, canla başla çalışıyor.
İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Laura Heath, bir sağlık çalışanı. 25 bini aşkın corona virüsü vakası bulunan Birleşik Krallık'ta, canla başla çalışıyor.
Ambulans görevlisi olan 24 yaşındaki genç kadın, işinden gurur duyduğunu sosyal medya hesaplarınndan her fırsatta dile getiriyor.
Laura, bu hafta başında Twitter'da bir selfie paylaştı ve bir kez daha dünyanın içerisinde bulunduğu bu zor durumda, faydalı bir iş yaptığı için kendisi ve meslektaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.