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  3. 01 Nisan 2020 14:05

Doktora çirkin koronavirüs suçlaması

İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Laura Heath, bir sağlık çalışanı. 25 bini aşkın corona virüsü vakası bulunan Birleşik Krallık'ta, canla başla çalışıyor.

Doktora çirkin koronavirüs suçlaması

İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Laura Heath, bir sağlık çalışanı. 25 bini aşkın corona virüsü vakası bulunan Birleşik Krallık'ta, canla başla çalışıyor.

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Doktora çirkin koronavirüs suçlaması

Ambulans görevlisi olan 24 yaşındaki genç kadın, işinden gurur duyduğunu sosyal medya hesaplarınndan her fırsatta dile getiriyor.

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Doktora çirkin koronavirüs suçlaması

Laura, bu hafta başında Twitter'da bir selfie paylaştı ve bir kez daha dünyanın içerisinde bulunduğu bu zor durumda, faydalı bir iş yaptığı için kendisi ve meslektaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.

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Doktora çirkin koronavirüs suçlaması

Genç kadının bu tweet'i kısa üsre içerisinde viral oldu ve on binlerce kez paylaşıldı. Fotoğraf aynı zamanda çok sayıda yorum aldı.

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