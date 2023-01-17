Doktorlar dizisinin Zenan'ı tesettüre girdi
Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterine hayat veren Melike Güner, Ömer dizisindeki rolü için tesettüre girdi.
Bir döneme damgasını vuran, tekrarları defalarca izlenen Doktorlar dizisinde Zenan ve Suat'ın aşkı milyonları ekranlara kilitlemişti.
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Zenan karakterine hayat veren Melike Güner sert tavırlarıyla dikkat çekmişti.
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Güner, şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde rol alıyor.
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Güzel oyuncu dizideki rolü için tesettüre girdi.
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