  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Doktorlar dizisinin Zenan'ı tesettüre girdi

Doktorlar dizisinin Zenan'ı tesettüre girdi

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterine hayat veren Melike Güner, Ömer dizisindeki rolü için tesettüre girdi.

Doktorlar dizisinin Zenan'ı tesettüre girdi - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran, tekrarları defalarca izlenen Doktorlar dizisinde Zenan ve Suat'ın aşkı milyonları ekranlara kilitlemişti.

1 / 8
Doktorlar dizisinin Zenan'ı tesettüre girdi - Resim: 2

Zenan karakterine hayat veren Melike Güner sert tavırlarıyla dikkat çekmişti.

2 / 8
Doktorlar dizisinin Zenan'ı tesettüre girdi - Resim: 3

Güner, şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde rol alıyor.

3 / 8
Doktorlar dizisinin Zenan'ı tesettüre girdi - Resim: 4

Güzel oyuncu dizideki rolü için tesettüre girdi. 

4 / 8