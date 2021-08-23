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  4. Doktorların 1 yıl ömür biçtiği kadın hayata tutundu

Doktorların 1 yıl ömür biçtiği kadın hayata tutundu

Kanser tedavisi görürken doktorların sadece 1 yıl ömür biçtiği Miranda Simard isimli kadın, hayatta kalmayı başardı.

Henüz 19 yaşındayken kalp krizi geçiren Simard'a milyonda bir kez görülen oldukça nadir bir kanser türünün teşhisi konuldu.

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Erken semptomları anksiyete olarak reddettiğini iddia eden doktorlar hemen ameliyat olmasını ya da öleceğini söyledi.

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Bu duruma böbreküstü bezlerinde bulunan bir tümörün neden olduğunu belirten doktorlar, Simard'ın hastalığının genel olarak panik atak ve anksiyete ile karıştırılabileceğini ifade etti.

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Bu yüzden, dört yıl boyunca Miranda'nın sorununu teşhis etmek çok zor oldu.

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