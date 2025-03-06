Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın estetik itirafı olay oldu
Yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtan, 2006 yılından 2011 yılına kadar yayınlanan Doktorlar dizisinin Ela hemşiresi Yasemin Özilhan'ın estetik yeminiyle olay oldu...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Doktorlar'daki ''Ela'' karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
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Oyunculuğu bırakan ancak lüks yaşamıyla dikkatleri çeken Yasemin Özilhan şimdilerde yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor.
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Yasemin Özilhan bir kadın giyim markasıyla yaptığı iş birliği sonrasında markanın yeni yıl trendi "mini" kreasyonu için objektiflerin karşısına geçti.
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Sosyetik isim örgü mini etek ve örgü hırka kombiniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Özilhan şimdi de yaptığı bir estetik yeminiyle gündemde.
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