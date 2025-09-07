Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy yeni mesleğiyle şaşırttı
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde hayat verdiği Suat karakteriyle büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu Bekir Aksoy yeni bir sektöre adım attı.
Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Bekir Aksoy oyunculuk dışında başka bir meslek edindi.
Son olarak İnci Taneleri'nde Cenk rolüyle boy gösteren oyuncu bir galerinin içine kafe açtıklarını söyleyerek, yeni mesleğini kamuoyuna duyurdu.
Aksoy, “Butik bir yer. Sanatçı dostlarımızı ağırlıyorduk. Onlarla sohbet ederken, burayı kafeye de çevirdik. Galerideki 150 senelik koltukta herkes fotoğraf çektiriyor. Bu koltuğun üzerinde ciddi işçilik var. Kafede 150 yıllık koltukta kahve içebiliyorsunuz” dedi.
Bekir Aksoy, tekrarları yayınlanan ve hâlâ hatırlanan 'Doktorlar' (2006-2011) dizisiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklamada "Şu anda büyük bir ihtimalle bir yerde yayınlanıyordur diye düşünüyorum. Beş yaşında çocuk, 'Doktorlar Suat' diye bağırıyor. Çok başarılı bir uyarlamaydı. İşin sırrı aslında samimiyet. Doktorlar da o samimiyetle çekilmiş bir işti ve ilklerden biriydi. Bir gün Asil’i doktora götürdüm. Hastanede bir doktor, 'Ben Doktorlar'ı izliyordum doktor oldum, şu anda sizin burada olduğunuza inanamıyorum' dedi. O yüzden o büyük bir motivasyon." ifadelerini kullanmıştı.