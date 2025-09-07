Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy yeni mesleğiyle şaşırttı

Bekir Aksoy, tekrarları yayınlanan ve hâlâ hatırlanan 'Doktorlar' (2006-2011) dizisiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklamada "Şu anda büyük bir ihtimalle bir yerde yayınlanıyordur diye düşünüyorum. Beş yaşında çocuk, 'Doktorlar Suat' diye bağırıyor. Çok başarılı bir uyarlamaydı. İşin sırrı aslında samimiyet. Doktorlar da o samimiyetle çekilmiş bir işti ve ilklerden biriydi. Bir gün Asil’i doktora götürdüm. Hastanede bir doktor, 'Ben Doktorlar'ı izliyordum doktor oldum, şu anda sizin burada olduğunuza inanamıyorum' dedi. O yüzden o büyük bir motivasyon." ifadelerini kullanmıştı.