Dokuz Oğuz dizisinin kadrosuna 3 isim daha
FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ''Dokuz Oğuz'' dizisinin kadrosuna 3 isim daha katıldı.
Dokuz Oğuz dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Gold Film’in FOX için Eskişehir’de çekeceği diziyi Süleyman Çobanoğlu yazıyor. Gold Film imzalı diziyi Cem Akyoldaş yönetecek. Merakla beklenen asker dizisinde Kubilay Aka, Yasemin Allen, Dağhan Külegeç ve Deniz Işın gibi ünlü isimlerle anlaşılmıştı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna Volkan Keskin "Timur" rolüyle katıldı. Ekibe, Serhan Onat “Boran” rolüyle dahil oldu. Dizide Rami Narin ise “Yiğit” karakterine hayat verecek.
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Volkan Keskin
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Serhan Onat
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Rami Narin
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