Dokuz Oğuz dizisinin kadrosuna 3 isim daha

Dokuz Oğuz dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Gold Film’in FOX için Eskişehir’de çekeceği diziyi Süleyman Çobanoğlu yazıyor. Gold Film imzalı diziyi Cem Akyoldaş yönetecek. Merakla beklenen asker dizisinde Kubilay Aka, Yasemin Allen, Dağhan Külegeç ve Deniz Işın gibi ünlü isimlerle anlaşılmıştı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna Volkan Keskin "Timur" rolüyle katıldı. Ekibe, Serhan Onat “Boran” rolüyle dahil oldu. Dizide Rami Narin ise “Yiğit” karakterine hayat verecek.