Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınıp, serbest bırakılan Meral Kaplan'dan ilk açıklama

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından E.Y.’nin Arnavutköy'deki bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ile yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini, ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından S.Ö. ile dolandırıcılığa karışan 4 şüpheli belirlendi