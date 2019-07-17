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  3. 17 Temmuz 2019 09:31

Dolunay Soysert, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Dolunay Soysert önceki akşam Karaköy Mana’da arkadaşının doğum günü partisine yeni sevgilisi menajer Burak Bildiren ile geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu, yeni aşkı ile oturduğu masadan kalkarken habercileri fark etti.

Dolunay Soysert, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Posta gazetesinin haberine göre Dolunay Soysert önceki akşam Karaköy Mana’da arkadaşının doğum günü partisine yeni sevgilisi menajer Burak Bildiren ile geldi.

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Dolunay Soysert, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu, yeni aşkı ile oturduğu masadan kalkarken habercileri fark etti.

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Dolunay Soysert, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Görüntü alınmasın diye kalabalık arkadaş grubu etrafını sardı.

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Dolunay Soysert, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ama yine de fotoğrafları çekildi.

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