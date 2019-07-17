Dolunay Soysert, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Dolunay Soysert önceki akşam Karaköy Mana’da arkadaşının doğum günü partisine yeni sevgilisi menajer Burak Bildiren ile geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu, yeni aşkı ile oturduğu masadan kalkarken habercileri fark etti.
Posta gazetesinin haberine göre Dolunay Soysert önceki akşam Karaköy Mana’da arkadaşının doğum günü partisine yeni sevgilisi menajer Burak Bildiren ile geldi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu, yeni aşkı ile oturduğu masadan kalkarken habercileri fark etti.