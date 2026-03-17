Domuz eti sahnesi ile tepki çeken Aynı Yağmur Altında için erken final kararı
ATV'nin iddialı kadrosuyla dikkat çekse de muhafazakar bir aileye domuz eti ikram edilen sahnesiyle büyük tepki toplayan dizisi "Aynı Yağmur Altında" reytinglere yenildi ve yayın günü değiştirilen dizi için erken final kararı verildi...
Kaynak: birsenaltuntas.com
Başrollerini Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı ATV'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın ipi çekildi.
Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting savaşında yenik düşen dizi ekran macerasını erken sonlandıracak.
Pazartesi akşamları yayın hayatına başlayan dizi, ikinci bölümünde yer alan ve "muhafazakar bir aileye domuz eti ikram edilmesi" üzerine kurgulanan sahneyle büyük bir krizin fitilini ateşlemişti.
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler, dizinin reyting oranlarına doğrudan yansıdı.
