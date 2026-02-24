Domuz eti sahnesi olay olmuştu: Aynı Yağmur Altında dizisi resmen dibe vurdu!
ATV ekranlarında Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen ve Fikret Kuşkan'ı buluşturan ''Aynı Yağmur Altında'' dizisi reytinglerde resmen çakıldı. Geçtiğimiz hafta domuz eti sahnesiyle tepki çeken dizi, günün en az izlenen dizisi oldu.
Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Uğur, Levent Ülgen ve Fikret Kuşkan gibi dev isimlerin paylaştığı ATV’nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında" reyting performansıyla gündemde.
Domuz eti sahnesi tepki çekti
Dizinin ikinci bölümünde Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği Tülin karakterinin, muhafazakar bir aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram ettiği sahne bardağı taşıran son damla oldu. İzleyicilerin tepkisni çeken bu sahneler sonrası, dün akşam yayınlanan 3. bölüm ilgi görmedi.
Reytinglerde çakıldı
Dizi, Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle ekranın en az izlenen yapımlarından biri haline geldi. İşte dizinin güncel reyting tablosu:
Total: 1.85
AB: 1.34
ABC1: 1.70
Yayın günü değiştirildi
Pazartesi akşamları güçlü rakipleri karşısında direnemeyen dizi için ATV yönetimi operasyon düğmesine bastı. Yapılan duyuruya göre, "Aynı Yağmur Altında" artık Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.