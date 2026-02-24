Domuz eti sahnesi olay olmuştu: Aynı Yağmur Altında dizisi resmen dibe vurdu!

Domuz eti sahnesi tepki çekti

Dizinin ikinci bölümünde Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği Tülin karakterinin, muhafazakar bir aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram ettiği sahne bardağı taşıran son damla oldu. İzleyicilerin tepkisni çeken bu sahneler sonrası, dün akşam yayınlanan 3. bölüm ilgi görmedi.