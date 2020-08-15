Dört yıldır bu role hazırlanıyormuş

- İtalyan bir şef olan Zola'yı canlandırıyorsunuz dizide. Başka kültürden birini canlandırmak zor oluyor mu? - Bana bu iş geldiğinde 'Ben yapamam' dedim. İtalyanca bilmiyordum. Ama dil eğitimi aldım. - Rolünüzü çalışırken anlattılar mı İtalyan erkekler şöyle olur, böyle davranmalısın gibi... - İtalyan bir danışmanımız var. Sürekli yurt dışına giden biriyim zaten ben. Üç kez İtalyaya'ya gittim. En son gittiğimde araba kiralayıp kilometrelerce yol yapıp köylerine kadar gezdim. Orada İtalyanların bize çok benzediklerini gördüm. Tek farkları daha heyecanlı ve keyiflerine düşkün olmaları. Biz daha stresli bir milletiz. Esmer yakışıklıları tabii İtalyan erkekleri (Gülüyor).