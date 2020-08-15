Dört yıldır bu role hazırlanıyormuş
atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi çok beğenildi. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimler olan dizinin genç oyuncuları da çok seviliyor.
atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi çok beğenildi. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimler olan dizinin genç oyuncuları da çok seviliyor. Onlardan biri de Burak Tozkoparan. Dizi de İtalyan bir şefi canlandıran Tozkoparan Günaydın'dan Pınar Yıldız Yüksel ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Genç kızların çok severek takip ettiği Koparan ile oyunculuktan aşka, özel hayatından ailesine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Burak Tozkoparan'ın o röportajı…
- Gençliğim Eyvah çok güzel gidiyor. Ekran başında biz çok eğleniyoruz. Peki, sette nasıl bir ortam var? Siz de eğleniyor musunuz? - Set çok keyifli. Zaten tek başrol var diyeceğimiz bir kadro değil. Herkesle aile gibiyiz. Uzun süredir yakaladığım en iyi set ortamı. Çok mutlu geliyorum sete. Kimsenin arasında kıskançlık olmaması ortamı çok güzel kılıyor. Bu işe yıllarını vermiş oyuncular var. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimlerden her gün bedava ders alıyormuşum gibi hissediyorum.
- Neler öğrendiniz bu isimlerden... - Benim komedi tarafım yoktu. Hep dramada oynadım bugüne kadar. Ama bu dizide kırdım bunu. Bunu kırmamda Cengiz Abi ve Günay Abla'nın çok rolü oldu. Belki onlar da bunun farkında değil ama üzüm üzüme baka baka karardı. Denemekten korkacağım şeyleri şimdi korkmadan deniyorum ve oluyor.
- İtalyan bir şef olan Zola'yı canlandırıyorsunuz dizide. Başka kültürden birini canlandırmak zor oluyor mu? - Bana bu iş geldiğinde 'Ben yapamam' dedim. İtalyanca bilmiyordum. Ama dil eğitimi aldım. - Rolünüzü çalışırken anlattılar mı İtalyan erkekler şöyle olur, böyle davranmalısın gibi... - İtalyan bir danışmanımız var. Sürekli yurt dışına giden biriyim zaten ben. Üç kez İtalyaya'ya gittim. En son gittiğimde araba kiralayıp kilometrelerce yol yapıp köylerine kadar gezdim. Orada İtalyanların bize çok benzediklerini gördüm. Tek farkları daha heyecanlı ve keyiflerine düşkün olmaları. Biz daha stresli bir milletiz. Esmer yakışıklıları tabii İtalyan erkekleri (Gülüyor).