Dubai Şeyhi'nin silahlı süper lüks yatı Bodrum'da

Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim da olan milyarder Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Neapoli'den gelerek, Bodrum Yolcu Limanı'na yanaştırıldı. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

