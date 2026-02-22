Dubai’de aşk rüzgarı: Derya Uluğ ve Asil Gök’ten müjdeli haber
Magazin dünyasının sevilen çifti Derya Uluğ ve Asil Gök’ten beklenen haber sonunda geldi! Dubai tatilinde romantik anlar yaşayan ikili, uzun süreli birlikteliklerini evlilik yoluna soktu. İşte sosyal medyayı sallayan o teklifin detayları...
"Okyanus" ve "Canavar" hitleriyle tanınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Dubai tatilinde hayatının sürprizini yaşadı!
1 / 16
Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Asil Gök'ten romantik bir evlilik teklifi alan Uluğ, o anları 1.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
2 / 16
Saniyeler içinde beğeni yağmuruna tutulan "Evet" paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.
3 / 16
Müzik dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Derya Uluğ ve Asil Gök, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıma kararı aldı.
4 / 16