Görgüsüzlüğün başkenti Dubai
Dubai zenginlerin Arapların gösteriş yarışına girdiği bir yer. Baba parası yiyen çocukların paylaşımları çığ gibi büyüyor. Ama artık eskisi kadar görgüsüzlük yarışına giremeyecekler.
Dubai yeryüzünün gösteriş cenneti. Adeta zenginliğin başkenti. Özellikle zengin Araplar para harcamak için Dubai'nin yolunu tutuyor. Lüks yatlar, özel jetler, paranın su gibi harcandığı alışverişler Dubai için sıradan şeyler...
Baba parasıyla gösteriş yapmaktan geri kalmayan çocukların çılgınlıkları sınır tanımıyor. Sosyal medyada fenomen olmak isteyen petrol şeyhlerinin çocukları olmadık yollara başvuruyor.
Diğer Arap ülkelerinin aksine sosyal yaşamda bir kısıtlama yok. Dileyen dilediği gibi gezip eğlenebiliyor.