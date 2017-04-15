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  3. 15 Nisan 2017 23:49

Görgüsüzlüğün başkenti Dubai

Dubai zenginlerin Arapların gösteriş yarışına girdiği bir yer. Baba parası yiyen çocukların paylaşımları çığ gibi büyüyor. Ama artık eskisi kadar görgüsüzlük yarışına giremeyecekler.

Görgüsüzlüğün başkenti Dubai

Dubai yeryüzünün gösteriş cenneti. Adeta zenginliğin başkenti. Özellikle zengin Araplar para harcamak için Dubai'nin yolunu tutuyor. Lüks yatlar, özel jetler, paranın su gibi harcandığı alışverişler Dubai için sıradan şeyler...

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Görgüsüzlüğün başkenti Dubai

Baba parasıyla gösteriş yapmaktan geri kalmayan çocukların çılgınlıkları sınır tanımıyor. Sosyal medyada fenomen olmak isteyen petrol şeyhlerinin çocukları olmadık yollara başvuruyor.

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Görgüsüzlüğün başkenti Dubai

Diğer Arap ülkelerinin aksine sosyal yaşamda bir kısıtlama yok. Dileyen dilediği gibi gezip eğlenebiliyor.

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Görgüsüzlüğün başkenti Dubai

Dubai dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Muhteşem denizinin yanı sıra lüks oteller turistler için Dubai'yi cazibe merkezi yapıyor.

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