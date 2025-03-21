Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı
Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında, bir eğlence mekanında dudak dudağa görüntülenmesi sonrası ''hayasızca hareketler'' suçundan açılan davada karar çıktı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında katıldığı partide dudak dudağa görüntülenmişti.
Bu anları sosyal medyada paylaşan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun ’hayasızca hareketler’ suçundan 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
"ARAMIZDA ABLA KARDEŞ İLİŞKİSİ DIŞINDA FARKLI BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEMEZ"
Konuya ilişkin İstanbul 16.Asliye Ceza Mahkemesi’nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı. Savunması alınan Polat, eğlence mekanına yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak üzere gittiğini söyleyerek, ‘’Ablam Sinem Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplam nezdinde herkesten özür diledim. Ablam benim annem gibidir. Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır’’ dedi.
"MASUM BİR ÖPÜCÜK"
Sanık Doğu ise ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söyledi.