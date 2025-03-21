Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı

"ARAMIZDA ABLA KARDEŞ İLİŞKİSİ DIŞINDA FARKLI BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEMEZ"

Konuya ilişkin İstanbul 16.Asliye Ceza Mahkemesi’nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı. Savunması alınan Polat, eğlence mekanına yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak üzere gittiğini söyleyerek, ‘’Ablam Sinem Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplam nezdinde herkesten özür diledim. Ablam benim annem gibidir. Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır’’ dedi.