Hande Ataizi evleniyor ! Düğünün detayları belli oldu

Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık. Yine gelinlik giyeceğim, çok büyük bir düğün olmayacak. Keramet gelinlikte değil veya düğünde değil. Ne kadar güzel hayal edip de şaşalı düğünler de olsa o iki kişinin hayat yolunda çok arkadaşça isteyerek devam etmesi önemli…

