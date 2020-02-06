Hande Ataizi evleniyor ! Düğünün detayları belli oldu
Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mayıs ayında Fransa'da evlenecek olan çiftin düğünüyle ilgili detaylar da belli oldu.
Hande Ataizi aradığı aşkı kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Dinç Aydoğdu’da buldu. Çiftin birlikteliği hızla nikah masasına doğru ilerledi. Mayıs ayında gerçekleşecek muhteşem düğünün detayları ortaya çıktı.
Çift Fransa’nın Marsilya şehrinde nikah masasına oturacak. Önce sade bir nikah kıyılacak ardından denize nazır bir mekânda yemekli davet verilecek. Kişi başı 250 euro (1700 TL) gibi bir rakam ödenecek. Düğünün kendisi küçük ancak maliyeti biraz büyük olacak.
KERAMET GELİNLİKTE DEĞİL!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuşan Ataizi, ‘Biz yurtdışında evlenmeye karar verdik. Bir yemek daveti vereceğiz imzalarımızı atacağız. Çok büyük bir şey olmayacak.
Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık. Yine gelinlik giyeceğim, çok büyük bir düğün olmayacak. Keramet gelinlikte değil veya düğünde değil. Ne kadar güzel hayal edip de şaşalı düğünler de olsa o iki kişinin hayat yolunda çok arkadaşça isteyerek devam etmesi önemli…