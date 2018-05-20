Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler
Prens Harry ve eşi Meghan Markle düğündens sonra ilk kez lüks bir araçla görüntülendi.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, düğünden sonra dünyada sayılı olduğu belirtilen lüks bir aracın içinde böyle görüntülendi.
Dünyanın en lüks elektrikli araçlarından birine binen çift, Frogmore House'da konuklarına verdikleri davete katıldı.
1968 model araçta yapılan değişikliklerle aracın elektrikli hale getirildiği belirtilirken, yeni evli çift düğünden sonra ilk kez böyle görüntülendi.