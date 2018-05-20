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  3. 20 Mayıs 2018 13:21

Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

Prens Harry ve eşi Meghan Markle düğündens sonra ilk kez lüks bir araçla görüntülendi.

Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, düğünden sonra dünyada sayılı olduğu belirtilen lüks bir aracın içinde böyle görüntülendi.

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Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

Dünyanın en lüks elektrikli araçlarından birine binen çift, Frogmore House'da konuklarına verdikleri davete katıldı.

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Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

1968 model araçta yapılan değişikliklerle aracın elektrikli hale getirildiği belirtilirken, yeni evli çift düğünden sonra ilk kez böyle görüntülendi.

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Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

Aracın plakası ise, çiftin evlendiği tarihe işaret ediyor. 'E190518' plakalı Jaguar marka aracın çift tarafından uzun bir süre kullanılması bekleniyor.

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