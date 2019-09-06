Dün evlendi bugün sosyal medyanın gündemi oldu!

Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile dünya evine girdi. Özel hayatıyla sevenlerinin ilgi odağı olan ünlü sunucu Bali'nin yıllar önce bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Instagram hesabından nikah sonrası aile cüzdanının fotoğrafını paylaşan Bircan Bali, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu.