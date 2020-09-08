Dün evlenmişti, nazar değdi...
Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncusu Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile dünya evine girdi. Kadıköy bir otelde düzenlenen törenle evlenen çift keyifli halleriyle dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncusu Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile dünya evine girdi. Kadıköy bir otelde düzenlenen törenle evlenen çift keyifli halleriyle dikkat çekti.
Nikah töreni öncesi muhabirlere açıklamada bulunan Gizem Güven, "Çok heyecanlıyız. Corona virüs salgınından dolayı sadece nikahımız olacak." dedi.
Güven, "Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu. Oyuncu, "Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu ve beni yalnız bırakmadılar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.