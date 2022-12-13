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'Dune 2'nin çekimleri tamamlandı

Oyuncu Timothée Chalamet, sosyal medya hesabından "Dune 2" çekimlerinin bittiğini duyurdu. Film, 2023 sonbaharında vizyona girecek.

'Dune 2'nin çekimleri tamamlandı - Resim: 1

Denis Villeneuve imzalı, Frank Herbert'in bilim kurgu kitabından uyarlanan "Dune"un devam filminin çekimleri tamamlandı. 

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'Dune 2'nin çekimleri tamamlandı - Resim: 2

Filmin başrol oyuncusu Timothée Chalamet haberi Instagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

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'Dune 2'nin çekimleri tamamlandı - Resim: 3

"Dune: Part 2"de Chalamet'nin yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem ve Dave Bautista'nın rollerine geri dönüyor. 

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'Dune 2'nin çekimleri tamamlandı - Resim: 4

Devam filminin oyuncu kadrosuna ayrıca Florence Pugh, Austin Butler ve Christopher Walken katıldı. 

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