'Dune 2'nin çekimleri tamamlandı
Oyuncu Timothée Chalamet, sosyal medya hesabından "Dune 2" çekimlerinin bittiğini duyurdu. Film, 2023 sonbaharında vizyona girecek.
Denis Villeneuve imzalı, Frank Herbert'in bilim kurgu kitabından uyarlanan "Dune"un devam filminin çekimleri tamamlandı.
1 / 12
Filmin başrol oyuncusu Timothée Chalamet haberi Instagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.
2 / 12
"Dune: Part 2"de Chalamet'nin yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem ve Dave Bautista'nın rollerine geri dönüyor.
3 / 12
Devam filminin oyuncu kadrosuna ayrıca Florence Pugh, Austin Butler ve Christopher Walken katıldı.
4 / 12