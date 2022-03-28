Dünya bu aileyi konuşuyor! Kızı 14 yaşında doğum yapınca ünlü oldu
İngiltere'de 30 yaşındaki 5 çocuk annesi Kelly Healey'in 14 yaşındaki kızı doğum yapınca Birleşik Krallık'ın en genç ninesi oldu.
Kızı Skye Salter'in hamile olduğunu duyan Kelly, ilk önce genç yaşta büyük anne olmayı istemediğini fakat olan olduğunu söyleyip kızının tercihine saygı duyduğunu ve bebeğini dünyaya getirmesine izin verdiğini söyledi.
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The Sun gazetesine konuşan Kelly, kızının hamile olduğunu duyunca kızına destek vermekten başka seçeneğinin olmadığını söyledi.
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Skye'nin doğum sancıları tutunca babası ve üvey annesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Genç kadın hamileliğinin 36'ıncı haftasında olduğu için yasal olarak kürtaj yapılamadığı için hastanede bebeğini dünyaya getirdi.
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