Dünyaca ünlü çift Datça tatilinde görüntülendi
Bir süredir Ege sularında tatil yapan pop yıldızı Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field, Datça'da objektiflere takıldı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ve çocuklarıyla tatilde. Bodrum’da arkadaş grubuyla tatillerine start veren ünlü çift, rotayı Datça’ya çevirdi.
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Datça’nın ardından Marmaris ve Göcek koylarını gezecek çiftin tatil rotasını Yunanistan’a çevirecekleri öğrenildi.
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Mesudiye Ovabükü’ndeki Savana Otel’in açıklarına demirledikleri lüks teknelerinde görüntülenen grup, günü denize girerek geçirdi.
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Güvenlik önlemini elden bırakmayan çift, teknenin arka kısmına gönderdikleri güvenlik görevlisi bölgeyi dikkatle incelese de görüntülenmekten kurtulamadı.
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