Dünyaca ünlü güzel oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı
ABD'li güzel oyuncu Chloe Grace Moretz "eşcinsel " olduğunu açıkladı.
Dünyaca ünlü 27 yaşındaki oyuncu Chloe Grace Moretz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında kadınların ve LGBTQ+ haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu.
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Chloe Grace Moretz'in "eşcinselim" itirafı hayranlarını da şaşkına çevirdi.
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Amerika'da başkanlık yarışı hız kesmeden devam ederken başkan yardımcısı için oy kullanma nedenlerini ayrıntılı olarak açıkladığı paylaşımında cinsel eğilimini kadınların ve LGBTQ+ haklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak açıkladı.
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