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Dünyaca ünlü güzel oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı

ABD'li güzel oyuncu Chloe Grace Moretz "eşcinsel " olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü güzel oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı - Resim: 1

Dünyaca ünlü 27 yaşındaki oyuncu Chloe Grace Moretz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında kadınların ve LGBTQ+ haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

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Dünyaca ünlü güzel oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı - Resim: 2

Chloe Grace Moretz'in "eşcinselim" itirafı hayranlarını da şaşkına çevirdi.

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Dünyaca ünlü güzel oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı - Resim: 3

Amerika'da başkanlık yarışı hız kesmeden devam ederken başkan yardımcısı için oy kullanma nedenlerini ayrıntılı olarak açıkladığı paylaşımında cinsel eğilimini kadınların ve LGBTQ+ haklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak açıkladı.

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