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  3. 25 Eylül 2020 14:38

Ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dünyaca ünlü lüks giyim markasının aksesuar ve kıyafetlerini ti'ye aldı. Yeşilçay'ın paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı salladı

Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla sevenlerini kahkahaya boğdu. Yeşilçay, dünyaca ünlü giyim markasının yeni koleksiyon çekimindeki pozu taklit etti.

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Ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı salladı

VATKALI TASARIMLARI GÜNDEM OLDU
Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetleriyle gündem oldu. Moda markası son olarak yeniden popüler olan vatkalı tasarımlarıyla ilgili bir paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı salladı

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafa sessiz kalamayan Nurgün Yeşilçay ise bir kadın arkadaşıyla markanın paylaşımını tiye aldı.

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Ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı salladı

İşte Nurgül Yeşilçay'ın güldüren paylaşımı:

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