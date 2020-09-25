Ünlü markayla dalga geçen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dünyaca ünlü lüks giyim markasının aksesuar ve kıyafetlerini ti'ye aldı. Yeşilçay'ın paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla sevenlerini kahkahaya boğdu. Yeşilçay, dünyaca ünlü giyim markasının yeni koleksiyon çekimindeki pozu taklit etti.
VATKALI TASARIMLARI GÜNDEM OLDU
Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetleriyle gündem oldu. Moda markası son olarak yeniden popüler olan vatkalı tasarımlarıyla ilgili bir paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafa sessiz kalamayan Nurgün Yeşilçay ise bir kadın arkadaşıyla markanın paylaşımını tiye aldı.