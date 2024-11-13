Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı
ABD'li ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin son hali hayranlarını korkuttu. Adeta bir deri bir kemik kalan Grande'nin verdiği kilolar dikkat çekti.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande yer aldığı 'Wicked' filminin tanıtım çekimi sırasında verdiği kilolar dikkat çekti.
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Ünlü ismin ince vücudu görenleri hayli bir şaşırttı.
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Verdiği kilolarla gündeme gelen Grande straplez bir elbise giydi.
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Ünlü şarkıcının sosyal medyada hayranlarını endişelendirdi.
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