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Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı

ABD'li ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin son hali hayranlarını korkuttu. Adeta bir deri bir kemik kalan Grande'nin verdiği kilolar dikkat çekti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı - Resim: 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande yer aldığı 'Wicked' filminin tanıtım çekimi sırasında verdiği kilolar dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı - Resim: 2

Ünlü ismin ince vücudu görenleri hayli bir şaşırttı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı - Resim: 3

Verdiği kilolarla gündeme gelen Grande straplez bir elbise giydi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı - Resim: 4

Ünlü şarkıcının sosyal medyada hayranlarını endişelendirdi.

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