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Dünyaca ünlü tenisçi ve güzel oyuncu Bodrum'da buluştu

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum’a geldi.

Kaynak: DHA
Dünyaca ünlü tenisçi ve güzel oyuncu Bodrum'da buluştu - Resim: 1

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da hem söyleşiye katıldı hem de tenis oynadı.

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Dünyaca ünlü tenisçi ve güzel oyuncu Bodrum'da buluştu - Resim: 2

ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından 13 yıl boyunca dünyanın 1 numarası olarak gösterilen, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi Bodrum'daki bir oteldeki söyleşinin ardından toprak kortta gösteri maçı yaptı.

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Dünyaca ünlü tenisçi ve güzel oyuncu Bodrum'da buluştu - Resim: 3
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Dünyaca ünlü tenisçi ve güzel oyuncu Bodrum'da buluştu - Resim: 4
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