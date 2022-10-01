Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haliyle göz kamaştırdı

Women Daily tarafından 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' seçilen Kristina Pimenova, şimdilerde Birleşik Devletler'de yaşamını sürdürüyor. ''Dünyada yaşayan en güzel çocuk'' unvanıyla tanınan Kristina Pimenova, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

2005 yılında Moskova'da dünyaya gelen Kristina Pimenova, eski model Glikeriya Shirokova ve eski futbolcu Ruslan Pimenov'un kızı.