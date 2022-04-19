Dünyanın en büyük açık hava festivalinde renkli görüntüler

ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başladı. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivale, her sene olduğu gibi bu sene de ünlü isimler akın etti. Ünlü isimler birbirinden farklı tarzlarıyla dikkat çekti. İşte çılgın festivalden renkli görüntüler. Kovid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi. Coachella Festivali'nde cesur tarzlarıyla öne çıkan ünlüler..



