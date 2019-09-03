  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Eylül 2019 14:53

Dünyanın en çılgın festivali Burning Man'den kareler

Dünyanın en çılgın festivali olarak bilinen Burning Man sona erdi. 70 bin kişinin katıldığı festivalden fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. İşte o kareler...

Dünyanın en çılgın festivali Burning Man'den kareler

Dünyanın en büyük ve en çılgın festivali Burning Man (Yanan Adam), ABD’deki Nevada Çölü’nde yapıldı. 25 Ağustos’ta başlayan ve dün sona eren festivale 70 binden fazla kişi katıldı.

1/ 201
Dünyanın en çılgın festivali Burning Man'den kareler

Festival; birbirinden renkli kostümlere, sanat gösterilerine, doğaçlama müzik performanslarına ve pek çok partiye sahne oldu.

2/ 201
Dünyanın en çılgın festivali Burning Man'den kareler

Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı.

3/ 201
Dünyanın en çılgın festivali Burning Man'den kareler

Organizasyon artık varlıklı kesimin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü. Küçük bir azınlık ise hala festivalin eski ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

4/ 201
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM