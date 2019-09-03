Dünyanın en çılgın festivali Burning Man'den kareler
Dünyanın en çılgın festivali olarak bilinen Burning Man sona erdi. 70 bin kişinin katıldığı festivalden fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. İşte o kareler...
Dünyanın en büyük ve en çılgın festivali Burning Man (Yanan Adam), ABD’deki Nevada Çölü’nde yapıldı. 25 Ağustos’ta başlayan ve dün sona eren festivale 70 binden fazla kişi katıldı.
Festival; birbirinden renkli kostümlere, sanat gösterilerine, doğaçlama müzik performanslarına ve pek çok partiye sahne oldu.
Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı.