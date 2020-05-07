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  3. 07 Mayıs 2020 12:35

Dünyanın en genç milyarderi ''emlak kraliçesi'' oluyor

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, emlak piyasasına yatırım yapmaya başladı. En son 36 milyon dolara malike satın alan reality show yıldızı, bu defa 15 milyon dolarlık devası bir mülkün sahibi oldu.

Dünyanın en genç milyarderi ''emlak kraliçesi'' oluyor

Forbes’a göre 1 milyar dolarlık servetiyle en genç milyarder olan Kylie Jenner, kozmetik şirketinden sonra yatırımlarını emlak piyasasına yapıyor.

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Dünyanın en genç milyarderi ''emlak kraliçesi'' oluyor

ÖNCE 36 MİLYON ŞİMDİ DE 15 MİLYON DOLAR
22 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, birkaç hafta önce satın aldığı 36,5 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinin ardından şimdi de 15 milyon dolarlık yeni bir eve yatırım yaptı.

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Dünyanın en genç milyarderi ''emlak kraliçesi'' oluyor

Jenner’ın evi aldığı kişinin adı bilinmezken, 2018 yılında evin sahibinin ünlü şarkıcı Miley Cyrus olduğu biliniyor.

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Dünyanın en genç milyarderi ''emlak kraliçesi'' oluyor

Cyrus, mülkü, atlarını barındırdığı pastoral bir çiftlik olarak kullanmıştı.

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