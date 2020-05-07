Dünyanın en genç milyarderi ''emlak kraliçesi'' oluyor
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, emlak piyasasına yatırım yapmaya başladı. En son 36 milyon dolara malike satın alan reality show yıldızı, bu defa 15 milyon dolarlık devası bir mülkün sahibi oldu.
Forbes’a göre 1 milyar dolarlık servetiyle en genç milyarder olan Kylie Jenner, kozmetik şirketinden sonra yatırımlarını emlak piyasasına yapıyor.
ÖNCE 36 MİLYON ŞİMDİ DE 15 MİLYON DOLAR
22 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, birkaç hafta önce satın aldığı 36,5 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinin ardından şimdi de 15 milyon dolarlık yeni bir eve yatırım yaptı.
Jenner’ın evi aldığı kişinin adı bilinmezken, 2018 yılında evin sahibinin ünlü şarkıcı Miley Cyrus olduğu biliniyor.