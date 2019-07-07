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  3. 07 Temmuz 2019 11:50

Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World, dünyanın en güzel kadınlarını listesini açıkladı. Listede 5 Türk isim yer aldı. İşte dünyanın en güzel kadınları...

Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var

99-Keira Knightley

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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var

98- Doutzen Kroes

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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var

97- Lily Collins

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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var

96- Mila Kunis

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