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  3. 25 Eylül 2019 00:05

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede

Dünyanın En Güzel Kadınları'nın yer aldığı listede 5 de Türk var. Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor.

Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede

Dünyanın En Güzel Kadınları'nın yer aldığı listede 5 de Türk var. Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.

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Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede

99-Keira Knightley

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Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede

98- Doutzen Kroes

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Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede

97- Lily Collins

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