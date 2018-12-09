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  3. 09 Aralık 2018 11:55

Dünyanın en güzel kızı seçildi

Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın kazanını Meksika'dan Vanessa Ponce de Leon oldu. Yarışmada Türkiye'yi Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin temsil etti.

Dünyanın en güzel kızı seçildi

Çin'in Sanya şehrinde düzenlenen Miss World 2018’in (Dünya Güzellik Yarışması 2018) kazananı açıklandı. Miss World birincisi Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon oldu.

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Dünyanın en güzel kızı seçildi

Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün konuşmacısı olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor.

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Dünyanın en güzel kızı seçildi

Meksika'da gönüllü hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin yönetim kurulunda da yer alan Leon'un sloganı ise “Hepimizin birbirine ihtiyacı var”.

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Dünyanın en güzel kızı seçildi

Yarışmada Beyaz Rusya, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal, Yeni Zelanda ve Tayland ilk 12'ye kaldı.

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