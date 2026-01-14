''Dünyanın en güzel sosyal medya fenomeni'' ilan edilmişti, ''AI'' çıktı!
Uzun bir süredir sosyal medya platformlarında paylaşımlarıyla dikkat çeken ve "Dünyanın en güzel sosyal medya fenomeni" ilan edilen siyahi güzel Nia Noir yapay zeka ürünü çıktı...
Başta TikTok ve Instagram olmak üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve güzelliğiyle dikkat çeken siyahi sosyal medya fenomeni Nia Noir'in sırrı ortaya çıktı.
TikTok’ta 2,5 milyon takipçiye sahip Nia Noir, sosyal medyada “dünyanın en güzel kızı” gibi bir çok övgü alıyordu.
Meğer Nia Noir diye biri hiç yokmuş... İşte detaylar.
Uzun bir süredir sosyal medya platformlarına güzelliği ve paylaşımlarıyla damgasını vuran siyahi güzel Nia Noir büyük bir hayran kitlesi edinmişti.
