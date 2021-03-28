Dünyanın en seksi kel ünlüleri seçildi

Prince William'a "dünyanın en seksi kel erkeği" unvanı verildi. Bir plastik cerrahi kliniğinin yaptığı ankete katılanlar, ünlü isimlere internet üzerinden oy verdi. Pek çok ünlüyü geride bırakan Prens William, 17,6 milyonluk oyla rakiplerini geride bıraktı. İşte listenin ilk 10'unda yer alan "en seksi kel ünlüler"...