Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcular Listesi'ne giren Zehra Güneş'in evini görenin ağzı açık kaldı
Filenin 2 sultanı Ebrar Karakurt ile birlikte Zehra Güneş Rich Verse tarafından yayımlanan Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcular listesine girmeyi başarmıştı... Dünyanın En Zengin 14'üncü Kadın Voleybolcusu olan Zehra Güneş'in sarayları anımsatan çok özel dekorasyonlu evi olay oldu.
Rich Verse tarafından yayımlanan en zengin kadın voleybolcular listesinde bu yıl A Milli Kadın Voleybol takımımızın 2 yıldız ismi Ebrar Karakurt 13'üncü sırada ve Zehra Güneş de 14'üncü sırada yer almıştı.
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Şimdilerde sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın yıldız ismi Melissa Vargas ile birlikte ABD'ye giderek tatilin tadını çıkartan Zehra Güneş ABD tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündemdeydi.
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Melissa Vargas ile birlikte Disneyland’ı ziyaret eden Zehra Güneş'in sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağarken şimdi de Zehra Güneş'in sarayları anımsatan çok özel evi gündemde...
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Zehra Güneş, yeni villasının tasarımı için iç mekan ve mimari Şafak Çak ile anlaştı.
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