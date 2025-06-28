Dünyanın konuştuğu düğün! Ünlü milyarder Jeff Bezos Venedik'te evlendi

Nikah kıyıldıktan kısa bir süre sonra, Sanchez, Bezos ile bir bahçede el ele tutuşarak gülümsedikleri ve davetlilerin onları izlediği bir fotoğraf paylaştı.



Bezos çiftinin 3 gün süren düğünü, bugün Venedik kentinin doğu kesiminde bulunan ve surlarla çevrili son derece korunaklı tarihi Arsenale'de (Venedik Tersanesi) yapılacak asıl törenle sona erecek.