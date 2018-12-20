Dursun Ali Erzincanlı Diriliş Ertuğrul dizisinde Cuma hutbesi okudu
Diriliş Ertuğrul'un 128.yeni bölümü izleyenlerin büyük beğenisini kazanırken Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde "Dursun Ali Erzincanlı" sürprizi yaşandı.
Her hafta reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisine bu hafta Dursun Ali Erzincanlı sürpriz yaparken 'Cuma Hutbesi' sahnesi ise damga vurdu.
Dursun Ali Erzincanlı sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'da aldığı rolü paylaşarak, "Diriliş Ertuğrul gibi bir dizide, böyle bir rolü üstlenmekten onur duydum. Bu role beni uygun gören ve bana bu onuru yaşatan Mehmet Bozdağ beyefendiye teşekkür ederim" dedi.