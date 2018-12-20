Dursun Ali Erzincanlı Diriliş Ertuğrul dizisinde Cuma hutbesi okudu

Dursun Ali Erzincanlı sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'da aldığı rolü paylaşarak, "Diriliş Ertuğrul gibi bir dizide, böyle bir rolü üstlenmekten onur duydum. Bu role beni uygun gören ve bana bu onuru yaşatan Mehmet Bozdağ beyefendiye teşekkür ederim" dedi.