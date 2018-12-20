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  3. 20 Aralık 2018 12:30

Dursun Ali Erzincanlı Diriliş Ertuğrul dizisinde Cuma hutbesi okudu

Diriliş Ertuğrul'un 128.yeni bölümü izleyenlerin büyük beğenisini kazanırken Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde "Dursun Ali Erzincanlı" sürprizi yaşandı.

Dursun Ali Erzincanlı Diriliş Ertuğrul dizisinde Cuma hutbesi okudu

Her hafta reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisine bu hafta Dursun Ali Erzincanlı sürpriz yaparken 'Cuma Hutbesi' sahnesi ise damga vurdu.

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Dursun Ali Erzincanlı Diriliş Ertuğrul dizisinde Cuma hutbesi okudu

Dursun Ali Erzincanlı sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'da aldığı rolü paylaşarak, "Diriliş Ertuğrul gibi bir dizide, böyle bir rolü üstlenmekten onur duydum. Bu role beni uygun gören ve bana bu onuru yaşatan Mehmet Bozdağ beyefendiye teşekkür ederim" dedi.

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Dursun Ali Erzincanlı Diriliş Ertuğrul dizisinde Cuma hutbesi okudu

Diriliş Ertuğrul ve Dursun Ali Erzincanlı hayranları ise gönderinin altına yorumlar yağdırdı.

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Dursun Ali Erzincanlı Diriliş Ertuğrul dizisinde Cuma hutbesi okudu

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