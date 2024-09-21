Duruşmada gülücükler dağıtan Bahar Candan cezaevinden de gülücüklerle çıktı

Candan, "En önemli önceliğim cezaevinde derslerime çalıştım. Çok uzun zammadır hiç okula gitmiyordum. Onu düşümdüm biraz. Ailemi çok özledim, erkek arkadaşımı çok özledim, aşırı bir özlem var. Baya kilo aldım çok çirkinim şu an. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Zaten biz arkadaşız, avukatız, hepimiz aynı okuldanız. Ailecek hukukla ilgileniyoruz. Biliyorsunuzdur, babam hukukçu bir insan, ablamda keza aynı şekilde. Anneannem psikolog yani biraz dejenere olsam da, son yıllarda biraz sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlar bulunsam da, yani ne kadar dejenereleşmiş olabilirim ki? Böyle bir aileden geliyorum. Özüme döndüm diyebilirim, 10 aylık çok iyi bir şeydi benim için. Ailemin bana öğrettiklerini hatırlamaktı. Onlara kavuşacağım için çok mutluyum’’ ifadelerini kullandı.