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  3. 25 Kasım 2019 10:58

Duş anlarını takipçileriyle paylaştı

ABD'li aktris Bella Thorne iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Cesur pozları ve sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu.

Duş anlarını takipçileriyle paylaştı

ABD'li aktris Bella Thorne iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Cesur pozları ve sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu.

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Duş anlarını takipçileriyle paylaştı

22 yaşındaki genç yıldız, duş alırken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Duş anlarını takipçileriyle paylaştı

Videoda geçen yıl ağustos ayında bir proje için saçlarını omzuna kadar kestirmek zorunda kaldığını söyleyen ünlü oyuncu, şimdilerde saçlarının uzun ve sağlıklı olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

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Duş anlarını takipçileriyle paylaştı

Throne, geçtiğimiz günlerde de duştan önce çektiği çıplak pozuyla takipçilerini şaşırtmıştı.

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