Duş anlarını takipçileriyle paylaştı
ABD'li aktris Bella Thorne iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Cesur pozları ve sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu.
ABD'li aktris Bella Thorne iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Cesur pozları ve sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu.
Videoda geçen yıl ağustos ayında bir proje için saçlarını omzuna kadar kestirmek zorunda kaldığını söyleyen ünlü oyuncu, şimdilerde saçlarının uzun ve sağlıklı olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.