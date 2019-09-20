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  3. 20 Eylül 2019 21:00

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın adı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı. Çıkan haberlerin ardından Jelena Karleusa'nın başı Sırp basını ile beladan kurtulmadı. J

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başı Sırp basını ile belada.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü

Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen ünlü şarkıcı, bu haberleri sert bir dille yalanlasa da konuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü

Vranjes'e attığı müstehcen mesajların ifşa edilmesinden sonra bunların fotomontaj olduğunu belirten ve konuyla ilgili hukuki yollara başvuran Jelena Karleusa hakkında son olarak Kurir gazetesinden gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü

Markalarla işbirliği yapan şarkıcı, sosyal medya hesabında dünyaca ünlü çanta markası Hermes'in 15 bin euro'luk ürününü paylaştı.

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