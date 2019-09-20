Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa çılgına döndü
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın adı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı. Çıkan haberlerin ardından Jelena Karleusa'nın başı Sırp basını ile beladan kurtulmadı. J
Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen ünlü şarkıcı, bu haberleri sert bir dille yalanlasa da konuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Vranjes'e attığı müstehcen mesajların ifşa edilmesinden sonra bunların fotomontaj olduğunu belirten ve konuyla ilgili hukuki yollara başvuran Jelena Karleusa hakkında son olarak Kurir gazetesinden gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.