Dusko Tosic’in Jelena Karleusa’yı Ljajic’in sevgilisi ile aldattı
Jelena Karleusa'nın Dusko Tosic'i Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı haberleri gündemden düşmezken Sırp basını şaşırtan bir iddia daha ortaya attı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı bir yıldı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic ile ilgili dün Sırp medyasında manşetleri süsleyen haber, Beşiktaş taraftarını da çok yakından ilgilendiriyor.
"Kurir" gazetesinin iddiasına göre; kendisi gibi Sırp şarkıcı eşi Jelena Karleusa'dan boşanmak için harekete geçen yıldız oyuncu, gönlünü başka bir güzele kaptırdı.
Tosic'in bir yılı aşkın süredir yasak aşk yaşadığı ve Belgrad'daki gece kulüplerinde defalarca sarmaş dolaş görüldüğü güzel ise Sırp model Sofija Miloseviç...