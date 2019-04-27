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  3. 27 Nisan 2019 17:00

Dusko Tosic’in Jelena Karleusa’yı Ljajic’in sevgilisi ile aldattı

Jelena Karleusa'nın Dusko Tosic'i Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı haberleri gündemden düşmezken Sırp basını şaşırtan bir iddia daha ortaya attı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı bir yıldı

Dusko Tosic’in Jelena Karleusa’yı Ljajic’in sevgilisi ile aldattı

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic ile ilgili dün Sırp medyasında manşetleri süsleyen haber, Beşiktaş taraftarını da çok yakından ilgilendiriyor.

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Dusko Tosic’in Jelena Karleusa’yı Ljajic’in sevgilisi ile aldattı

"Kurir" gazetesinin iddiasına göre; kendisi gibi Sırp şarkıcı eşi Jelena Karleusa'dan boşanmak için harekete geçen yıldız oyuncu, gönlünü başka bir güzele kaptırdı.

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Dusko Tosic’in Jelena Karleusa’yı Ljajic’in sevgilisi ile aldattı

Tosic'in bir yılı aşkın süredir yasak aşk yaşadığı ve Belgrad'daki gece kulüplerinde defalarca sarmaş dolaş görüldüğü güzel ise Sırp model Sofija Miloseviç...

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Dusko Tosic’in Jelena Karleusa’yı Ljajic’in sevgilisi ile aldattı

ADEM LJALİC'İ TOSİC'LE Mİ ALDATTI? İşin ilginç tarafı ise 29 yaşındaki Sofija Miloseviç aynı zamanda Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi!

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